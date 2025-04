NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Der Sportwagenbauer habe am Vortag schon ein zweites Mal in nur zwei Monaten seine Zielsetzungen gekürzt, schrieb Analyst Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In den Resultaten sieht er nun keine wirklichen Überraschungen mehr./tih/mis;