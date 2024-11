Porsche 58.97 CHF -0.46% Charts

News

Analysen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Buy" belassen. Die Zuffenhausener blieben damit beschäftigt, sich dem immer schneller immer schwieriger werdenden Umfeld anzupassen, schrieb Analyst George Galliers am Mittwochabend nach einer Roadshow./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2024 / 17:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.