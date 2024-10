FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Absatzrückgang, die Kosteninflation in der Lieferkette sowie die höheren Abschreibungen wegen der Einführung neuer Modelle dürften zwar die Profitabilität des Sportwagenbauers belastet haben, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein höherer Absatz im letzten Jahresviertel sollte aber zu einer besseren Abdeckung der Fixkosten und damit wieder zu einer höheren Profitabilität führen./la/he;