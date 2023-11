Porsche 86.34 CHF -0.74% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Porsche AG von 141 auf 124 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. In einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie überarbeitete Analyst George Galliers seine Schätzungen für die Autobauer in der Nachlese der jüngsten Berichtssaison, die für die europäischen Hersteller schwer gewesen sei. Mit Blick auf den Sportwagenbauer Porsche sei er nun mit Blick auf den Absatz des Modells Taycan zurückhaltender, da die Elektrofahrzeug-Verkäufe in einigen Märkten anhaltend schwächelten./tav/mis;

