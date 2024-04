NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für National Grid auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1250 Pence belassen. Analyst Alexander Wheeler passte seine Prognosen an die neue Quartalsberichtsstruktur des britischen Energieversorgers an. National Grid biete ein attraktives Wachstumspotenzial für die Erträge und die Vermögenswerte, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/jha/;