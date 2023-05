NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für National Grid auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1250 Pence belassen. Der Betreiber von Strom- und Gasnetzen habe mit den Jahreszahlen die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/mis;