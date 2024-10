NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 485 Euro belassen. Er habe im dritten Quartal mit einem höheren Gewinn gerechnet als von Munich Re nun angegeben, schrieb Analyst Philip Kett am Dienstag in einer ersten Einschätzung zu den Zahlen. Dies impliziere, dass die Entwicklung in der Lebens- und Krankenrückversicherung sowie beim Erstversicherungsgeschäft Ergo schwächer sei als erwartet./bek/ajx;