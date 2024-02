NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat MTU nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Der Triebwerksbauer habe die Erwartungen weitgehend erfüllt und sei optimistisch für die künftige Geschäftsentwicklung, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Nettergebnis habe etwas enttäuscht, was den Aktienkurs zunächst belasten könnte, aber nicht überbewertet werden sollte./gl/ck;