FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für MTU auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 266 Euro belassen. Die Tourismusbranche erhole sich vom Covid-19-Einbruch, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Aussichten blieben positiv und die Reiselust hoch. Was MTU betreffe, treibe die Erholung des globalen Flugverkehrs die Nachfrage nach Ersatzteilen und Wartungsdiensten an. Diese positive Entwicklung des Marktumfelds treffe auf nur begrenzte Wartungskapazitäten./tih/he;