LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für MTU auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 248 Euro belassen. Die Reaktion auf die Zahlen des Triebwerksanbieter dürften hinter dem Thema der am Vortag mitgeteilten Triebwerksprobleme bei vielen Airbus-Mittelstreckenjets verblassen, schrieb Analystin Milene Kerner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/he;