ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Michelin angesichts neuer Reifenmarktdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Nachfrage nach Ersatzreifen habe im Juli den dritten Monat in Folge über dem Vorjahreswert gelegen, schrieb Analyst David Lesne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dafür verantwortlich seien vor allem die Geschäfte in China und Nordamerika. Michelin bleibt in der Branche die einzige Kaufempfehlung des Experten./tih/gl;