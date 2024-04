NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta von 550 auf 585 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In diesem Jahr könnten die Werbeumsätze des Unternehmens um über 20 Prozent steigen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Marktanteilsgewinne dürften sich zudem weiter beschleunigen./mf/bek;