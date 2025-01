Mercedes-Benz Group 52.31 CHF 0.18% Charts

News

Analysen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Mercedes-Benz von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 63 auf 59 Euro gesenkt. Die Unsicherheit hinsichtlich der Absätze im Top-Luxussegment der Stuttgarter spreche für eine Pause, schrieb George Galliers in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse. Die Gewinnentwicklung im Pkw-Geschäft sei momentan ohnehin negativ. Der Kapitalmarkttag im Februar biete allerdings die Chance einer Neueinordnung./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2025 / 05:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.