NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für LVMH von 953 auf 849 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Aktien aus dem Luxusgütersektor hätten deutlicher korrigiert als die tatsächliche Nachfrage nach deren Produkten, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit ihnen investiere man aber in ein unsicheres Jahr 2024, denn die Wachstumsrisiken seien geläufig. Viele seien der Meinung, richtig interessant werde der Sektor wohl erst nach dem ersten Halbjahr. Es sei aber möglich, dass dies schon früher der Fall sein wird./tih/bek;