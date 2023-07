NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat L'Oreal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Der Luxusgüterkonzern LVMH habe mit seinen Parfüm- und Kosmetikprodukten die Erwartungen übertroffen, was positive Rückschlüsse auf die am 27. Juli nachbörslich anstehenden Zahlen des Kosmetikkonzerns L?Oréal zulasse, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/mis;