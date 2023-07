FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für L'Oreal von 425 auf 380 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Kosmetikkonzern stehe von etlichen Seiten her unter Druck, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Blick auf chinesische Importdaten für Schönheitsprodukte./gl/tih;