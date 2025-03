NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG vor den am 10. März erwarteten Jahreszahlen für 2024 auf "Overweight" belassen. Der Fokus werde wohl vor allem auf der Portfoliobewertung des Wohnimmobilienkonzerns und dem Mietwachstum liegen, schrieb Analyst Neil Green in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Neuigkeiten und Kommentare zur Integration der übernommenen Mehrheitsbeteiligung an BCP dürften ebenfalls von Interesse sein./ck/ngu;