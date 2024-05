NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Die Kombination aus einer quantifizierten Abschreibung für das erste Halbjahr, Kommentaren über eine Bodenbildung bei den Vermögenswerten mit Veräußerungsfortschritten und der Bestätigung der Gewinnprognose sollte ausreichen, um die Aktien des Immobilienunternehmens steigen zu lassen, schrieb Analyst Neil Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./la/gl;