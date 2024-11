HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für LEG von 81,60 auf 90,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Simon Stippig überprüfte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Erwartungen an das Immobilienunternehmen nach dessen Zahlen für das dritte Quartal. Er berücksichtigte dabei auch die Übernahme weiterer Anteile an Brack Capital Partners./tih/ajx;