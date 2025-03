NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LEG nach einer Veranstaltung in Paris von 98 auf 89 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis stabilisiere sich und die Bewertung dürfte wieder zulegen, schrieb Analyst Pierre-Emmanuel Clouard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie des Immobilienkonzerns werde derzeit mit erheblichen Abschlägen zu früheren Durchschnittswerten gehandelt./niw/gl;