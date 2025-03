NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Alles in allem habe der Wohnimmobilienkonzern besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Pierre-Emmanuel Clouard in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/mis;