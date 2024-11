NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lanxess von 26 auf 23 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi passte sein Bewertungsmodell am Montagabend an den jüngsten Quartalsbericht an, der beim Free Cashflow enttäuscht habe./ag/zb;