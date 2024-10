NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien von Lanxess nach Erreichen des unveränderten Kursziels von 26 Euro von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Die kurzfristigen Aussichten für die europäische Chemiebranche seien schwierig, schrieb Chetan Udeshi in seiner am Freitag vorliegenden Analyse. Timing und Ausmaß der Konjunkturimpulse Chinas sowie der Verlauf der Zinswende seien unklar./ag/zb;