FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Knorr-Bremse von 76 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Schienenfahrzeuggeschäft des Bremsenspezialisten entwickle sich weiter gut, was ihn positiv stimme, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die trotz eines Volumenrückgangs robuste Margenentwicklung bei Nutzfahrzeugen werte er als Zeichen einer guten Resilienz. Dazu sei der Kauf des Signaltechnikgeschäfts von Alstom in Nordamerika wertsteigernd./gl/jha/ ;