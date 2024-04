FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Knorr-Bremse nach der Ankündigung eines Zukaufs auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 76 Euro belassen. Die Übernahme des konventionellen Bahnsignaltechnikgeschäfts von Alstom in Nordamerika bedeute für den Bremsenhersteller den Einstieg in ein attraktives Marktsegment, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Montag vorliegenden Studie. Den Kaufpreis von 630 Millionen Euro hält er angesichts der wohl schon ab 2025 wertsteigernden Transaktion für attraktiv./gl/mis;