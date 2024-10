NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Knorr-Bremse nach Zahlen und wie erwartet angehobenem Umsatzziel mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Hold" belassen. In der neuen Erlösprognose sei nun die Akquisition des Bahnsignaltechnik-Geschäfts von Alstom in Nordamerika enthalten, schrieb Analyst Lucas Ferhani am Donnerstagmorgen. Mit Blick auf die vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal des Lkw- und Zugbremsenherstellers seien die Erwartungen erfüllt worden. Eine starke Geschäftsentwicklung im Bereich Schienenverkehr habe die Schwäche im Lkw-Bereich ausgeglichen./ck/ag;