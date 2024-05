NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Beim Bremsenhersteller setze sich die Margenverbesserung fort und die Aufträge stünden auf einem hohen Niveau, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./edh/stk;