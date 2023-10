NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Knorr-Bremse nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Der Bremsenspezialist habe erfreulich abgeschnitten und die Konsensschätzungen ein wenig übertroffen, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/edh;