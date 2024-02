ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach der Telefonkonferenz zu Geschäftszahlen von 78 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Management-Äußerungen stimmten zuversichtlich, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da der Zug- und Lkw-Bremsenhersteller auch 2024 weiter überzeugen dürfte, sollte das Vertrauen der Anleger in die Trendwende zunehmen./mis/he;