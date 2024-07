HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Klöckner & Co von 7,30 auf 6,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Niedrigere Stahlpreise belasteten das Ergebnis, schrieb Analyst Christian Cohrs in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Die Jahresziele des Stahlhändlers hält er für zu optimistisch./ag/mis;