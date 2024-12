NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat K+S mit einem Kursziel von 11,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Gewinne und Bewertungen der zyklischen europäischen Chemieunternehmen blieben niedrig und die Konjunkturaussichten auch angesichts möglicher US-Zölle unter Donald Trump durchwachsen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in seinem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Entsprechend dürfte die kurzfristige Ergebnisdynamik negativ bleiben. Bei K+s rechnet der Experte bis 2026 mit einer stagnierenden Gewinnentwicklung./gl/ag;