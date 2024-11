NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Just Eat Takeaway von 1396 auf 1415 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Wenn erst einmal die Limite für von den Restaurants in den USA verlangten Gebühren erhöht würden, werde dies eine Kette von Kurstreibern für den Essenslieferanten auslösen, schrieb Analyst Marcus Diebel in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Damit rechnet er spätestens im ersten Halbjahr 2025./ag/ck;