FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Just Eat Takeaway von 22 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Silvia Cuneo sieht in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar vor allem den britischen Markt für Essenslieferanten skeptischer. Die Konjunktur beiße sich ihr Stück ab, so die Expertin./ag/mis;