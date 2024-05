NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für JCDecaux nach Zahlen von 16,30 auf 17,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Marcus Diebel aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Außenwerbespezialisten und verwies auf das starke erste Quartal sowie den zuversichtlichen Ausblick auf das zweite Jahresviertel. Er hob seine Schätzungen für Umsatz und operativen Gewinn 2024 an, ebenso wie sein auf Dezember 2025 bezogenes Kursziel./ck/he;