NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von JCDecaux den Status "Negative Catalyst Watch" verliehen und erwartet damit negative Nachrichten anlässlich der Anfang März anstehenden Jahreszahlen. Zudem wurde das Kursziel von 17,00 auf 16,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Bei JCDecaux dürfte der Margendruck anhalten, während Ströer weiterhin Marktanteile gewinne, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zum europäischen Außenwerbemarkt. Trotz des Rückenwindes etwa durch die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris dürften sich die Franzosen konservative Margenziele setzen./la/gl;