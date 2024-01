ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktien des Außenwerbespezialisten JCDecaux von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 23,60 auf 20,20 Euro gesenkt. Analyst Adam Berlin senkte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie seine Gewinnerwartungen für das Unternehmen. Er verwies auf eine langsamere Erholung der chinesischen Wirtschaft und ein trägeres Konjunkturumfeld in Europa./mis/ajx;