NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für JCDecaux nach Zahlen zum vierten Quartal 2024 mit einem Kursziel von 18,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das Geschäft mit Stadtmöbeln für die Außenwerbung habe sich gut entwickelt, schrieb Analystin Annick Maas in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Zahlen für das Gesamtjahr hätten von besseren Margen profitiert. Gut dürften derweil die Aussagen zu den freien operativen Barmitteln (Free Cash-Flow) und den Margen im ersten Quartal ankommen./bek/ag;