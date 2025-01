JCDecaux 14.27 CHF 0.06% Charts

Analysen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für JCDecaux von 24,40 auf 25,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Blick auf 2025 sehe er fünf wichtige Diskussionsbereiche, die für die Geschäfte des Außenwerbespezialisten wesentlich seien, schrieb Analyst James Tate in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei gehe es etwa um die Umsätze und Rentabilität im China-Geschäft, die Frage der Rückkehr zu Vor-Corona-Niveaus, was die allgemeine Rentabilität des Konzerns betreffe, oder auch darum, wann JCDecaux vom verbesserten Wettbewerbsumfeld werde profitieren können./ck/mis;

