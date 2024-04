LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ionos nach einer Informationsveranstaltung in London auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Sie sei nun zuversichtlicher, was die Sicht in die Zukunft und das Aufwärtspotenzial für das Umsatz- und Ergebniswachstum des Internetanbieters betreffe, schrieb Analystin Emily Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/mis;