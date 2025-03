ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Angesichts der zunehmenden Unsicherheit um die US-Zölle sei das Interesse der US-Investoren an europäischen Bankenwerten groß, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Montag vorliegenden Studie. Er habe das Gefühl, dass die Aktien aufgrund der Bewertung, des Gewinnwachstums und der defensiven Bilanzen der Institute bei Kursverlusten gekauft würden. Zu seinen "Top Picks" gehören unter anderem Barclays, ING, Intesa Sanpaolo und Santander./edh/he;