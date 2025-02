NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 38,50 Euro auf "Neutral" belassen. Das Thema KI und "Außergewöhnlichkeit" im Autogeschäft hätten die Ergebnisse geprägt, schrieb Analyst Sandeep Deshpande am Dienstag nach den Zahlen zum ersten Geschäftsquartal. Die Münchner müssten in der Telefonkonferenz erklären, wie sie im Geschäft mit der Autobranche so viel besser abschneiden konnten als die Konkurrenz./ag/mis;