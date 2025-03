Hypoport 190.14 CHF -27.25% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hypoport mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des Finanzdienstleisters im vierten Quartal hätten sich im Vergleich zum dritten Quartal deutlich verbessert, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Zudem stehe die Prognose für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) im laufenden Jahr im Einklang mit der durchschnittlichen Analystenschätzung. Für Orgonas ist Hypoport nach der Bundestagswahl ein attraktives Investment, wobei er mit einer nachhaltigen Erholung des Immobilienmarktes rechnet./ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2025 / 16:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



