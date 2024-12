HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Warburg Research hat die Einstufung für Hypoport auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die Aktie des Technologiedienstleisters für die Finanzwirtschaft gehöre zu den "Best Ideas 2025" des Analysehauses, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hypoport habe in den letzten Jahren die Kosten gesenkt und dürfte von einem deutlichen Rückenwind in der Branche profitieren, was sich positiv auf die Rentabilität im Jahr 2025 auswirken sollte./edh/ajx;