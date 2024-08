NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für den Modehändler Hugo Boss auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Analystin Manjari Dhar beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit dem jüngsten Abschneiden des Schweizer Duty-Free-Händlers Avolta. Abgekühlte Geschäfte in diesem Segment seien nicht unbedingt eine schlechte Sache. Kurzfristig bestehe immer noch Reiselust und so gebe es in der davon abhängigen Branche immer noch strukturellen Rückenwind./tih/mis;