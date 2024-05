NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hugo Boss von 66 auf 64 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Bruttomargen der europäischen Bekleidungseinzelhändler dürften im ersten Halbjahr 2024 besser als vom Markt erwartet ausfallen, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Das neue Kursziel für Hugo Boss begründete er mit höheren Kapitalkosten des Modekonzerns./edh/lew;