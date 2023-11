NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Hugo Boss nach Gesprächen mit dem Management auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Modekonzern biete ein starkes Wachstumspotenzial und eine attraktive Bewertung, schrieb Analystin Manjari Dhar in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Letztere ignoriere die Fortschritte der vergangenen Jahre./gl/he;