NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Neutral" belassen. Die britische Großbank habe insgesamt solide Resultate vorgelegt, schrieb Analyst Raul Sinha am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Die Kennziffern unter dem Strich hätten die Erwartungen klar übertroffen./edh/ag;