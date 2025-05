LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hermes von 2820 auf 2710 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Carole Madjo befürchtet, dass sich die Gewinnerholung im europäischen Luxuswarensektor im widrigen Umfeld verzögert. Zu diesem Schluss kommt sie in ihrer am Freitag vorliegenden Neubewertung der Branche. Dabei streicht sie für LVMH ihre Empfehlung und votiert nur noch für Hermes mit "Overweight". Nach dem Großteil der Berichtssaison konstatiert sie allgemein vorsichtigere Planungen der Unternehmen. Die direkten Zollauswirkungen dürften allerdings wie erwartet begrenzt sein und eher in Preiserhöhungen in den USA münden./ag/ajx;