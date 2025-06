NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hermes mit einem Kursziel von 2600 Euro auf "Neutral" belassen. Vor den Halbjahreszahlen Ende Juli habe sie ihre Schätzungen für den Luxusgüterkonzern überarbeitet, schrieb Chiara Battistini in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Der Zwischenbericht sollte eine bessere Entwicklung als bei der Konkurrenz in einem schwierigen Branchenumfeld belegen. Dies spiegelten die Bewertung und die Positionierung der Investoren aber schon wider./gl/ag;