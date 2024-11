NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Henkel nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Konsumgüterkonzern habe mit dem organischen Umsatzwachstum positiv überrascht, was aber vor allem der inflationären Preisentwicklung in der für das Unternehmen wichtigen IMEA-Region (Indien, Naher Osten und Afrika) geschuldet sei, schrieb Analyst Callum Elliott am Mittwochmorgen. Die berichteten Umsätze in Euro lägen derweil unter den Erwartungen. Daher gebe der Zwischenbericht einigen Grund zur Sorge./gl/ag;